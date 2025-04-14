Три человека погибли при взрыве на газовой станции в Чечне

В Чечне в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Сегодня, примерно 16:00, на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта», — отметили в следственном комитете.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

На северо-востоке Оренбурга прогремел взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ разгорелся пожар. В результате чрезвычайного происшествия в некоторых домах Оренбурга пропало электричество.

Еще один взрыв в этот же день прогремел возле храма Живоначальной Троицы на юге Москвы. После взрыва разгорелся пожар. Информации о пострадавших не поступало.

В День космонавтики в Ханты-Мансийске произошел взрыв бытового газа в доме на Промышленной улице. Взрыв повредил фасад здания и выбил окна в соседнем доме, пострадали четыре человека. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек.