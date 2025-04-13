Сильный взрыв прогремел возле Сакмарской ТЭК в Оренбурге

В Оренбурге прогремел взрыв, после которого на северо-востоке города в районе Сакмарской ТЭЦ разгорелся пожар. В некоторых домах отключилось электричество. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Громкие звуки около пяти часов утра (трех часов ночи по московскому времени) зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вслед за взрывом началось возгорание, в небо поднялся столб черного дыма.
Причиной ЧП могло стать замыкание на трансформаторной подстанции на улице Терешковой, сообщил Telegram-канал Shot. Из-за аварии некоторые дома остались без света.
В Ханты-Мансийске произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме на Промышленной улице. Спасатели эвакуировали 35 жильцов, четверо пострадали. Их доставили в больницу.
ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете
Силы ПВО ночью сбили 13 беспилотников над двумя регионами
Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье
«Начались прилеты по жилым домам». Беженка — об обстрелах ВСУ в Курахово
Жители Украины наблюдали Розовую Луну
«Гниют в лесах». В Швеции ужаснулись гибели солдат ВСУ на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте