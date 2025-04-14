Взрыв прогремел у храма Живоначальной Троицы в Москве

Возле храма Живоначальной Троицы в районе Орехово-Борисово на юге Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел у храма, расположенного по адресу Каширское шоссе, 61. Сначала в районе поста охраны у входа на территорию прогремел взрыв. После этого начался пожар.

На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, как к месту возгорания подъехали сотрудники МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара мог быть электросамокат.

Официальной информации о происшествии, причинах пожара и пострадавших пока не поступало.

Ранее на 5-й Парковой улице на востоке Москвы загорелось двухэтажно здание. Пламя распространялось на 300 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что возгорание началось с обрешетника кровли. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.