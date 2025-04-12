Взрыв прогремел в многоэтажке в Ханты-Мансийске

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Пострадали четыре человека, сообщил Telegram-канал «112».

Мощный взрыв прогремел в доме на Промышленной улице. После этого начался сильный пожар. Значительные повреждения зафиксировали на фасаде здания, также взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах.

Предварительно известно о четырех пострадавших. Из дома эвакуировали 35 человек. Медики доставили их в больницу. Пожар уже потушили. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Махачкале при взрыве в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля травмы получили четыре человека. Также пострадали несколько квартир. Причиной случившегося стала утечка газа на подземном газопроводе.