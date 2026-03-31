Грузовик провалился под лед на переправе в Якутии

В Якутии на автозимнике автомобиль FAW, груженный стройматериалами, провалился под лед. Водителю удалось спастись, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Саха.

«На автозимнике «Арктика» в 37 километрах от города Среднеколымск на озере Хатынгнах провалился под лед грузовой автомобиль FAW, перевозивший строительные материалы. В результате происшествия водитель не пострадал», — отметили в МЧС.

Сейчас автомобиль разгружают. После этого его вытащат и отвезут в Среднеколымск на буксире.

Спасатели предупредили, что выезд на лед в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность и штраф.

Ранее у мыса Хобой на острове Ольхон автомобиль УАЗ провалился под лед, внутри были восемь человек. Спастись удалось только одному. Тела семи погибших, которыми оказались туристы из Китая, передали родным.