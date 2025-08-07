Торговала специями и чачей с метанолом. Что известно об отравившей туристов продавщице

Одна из работниц рынка «Казачий» в Адлере, которую подозревают в продаже чачи с метанолом, занималась специями. Об этом 360.ru рассказал продавец из соседнего киоска.

Он отметил, что правоохранители уже обыскали весь рынок и тщательно проверили все лавки.

«Шмон делали. У нас ничего нет, мы чистые», — уточнил мужчина.

Собеседник 360.ru сообщил, что женщина, продававшая чачу, в основном торговала специями. Он добавил, что не пробовал спиртное с рынка и не видел, чтобы кто-то выставлял подобные напитки на продажу.

«Я не знал, что она алкоголем торговала», — подчеркнул продавец.

Также он предположил, что женщина не сама делала спиртное, а где-то купила его по дешевке.

«Честно говоря, мое мнение, что от чачи отравиться нельзя. Я думаю, это был какой-то паленый спирт», — заключил мужчина.

В Адлере паленой чачей насмерть отравились 12 человек. По подозрению в продаже алкоголя с метанолом арестовали 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи. По версии следствия, женщины знали, что алкоголь изготовлен кустарно и может представлять опасность.