Только часть пальцев удалось сохранить взорвавшему петарду в ТЦ подростку из Нижнего Новгорода

Нижегородскому подростку врачи сохранили часть пальцев после взрыва петарды в ТЦ

Нижегородские медики смогли сохранить несколько пальцев на руке подростку, у которого в руке взорвалась петарда в торговом центре «Седьмое небо». Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалистов регионального Минздрава, мальчику провели операцию, в результате которой удалось частично сохранить пальцы на левой руке.

Как ранее сообщило МЧС по Нижегородской области, 13-летний подросток поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров. По какой-то причине взрыв произошел в руке мальчика, повредив все пальцы.

По сообщениям СМИ, после взрыва находившиеся рядом люди начали в панике разбегаться, подумав, что произошел теракт.

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