Подростку оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на фудкорте ТЦ «Седьмое небо» подростку оторвало кисть взрывом петарды. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, 13-летний мальчик, находясь в компании друзей на территории фуд-корта, схватил петарду и поджег ее. Она взорвалась в руке подростка, ему оторвало кисть. Люди, находившиеся рядом, в панике разбежались.

«Люди, находившиеся рядом, стали разбегаться, решив, что произошел теракт», — отметили авторы публикации.

Ранее петарда искалечила подростка в Приморье. Дети решили повеселиться на сопке Бурачка, которая находится на мысе Чуркин во Владивостоке. Один из них захотел поджечь и подбросить в воздух петарду «Корсар», но она взорвалась прямо в его руке.