Жителей Подмосковья призвали не запускать салюты в новогодние праздники

Городские округа Подмосковья вводят запреты на запуск пиротехнических изделий в новогодние праздники. Жителей призывают с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Постановления о введении запретов на пиротехнику опубликовали во многих городских округах Подмосковья. В администрации Истры, например, жителей уже оповестили о решении встретить Новый год и Рождество без фейерверков. Правило будет действовать до конца января 2025 года, а за его нарушение грозят штрафы в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях.

В Рузе запрет на петарды и салюты также ввели до 31 января. Представитель ГО ЧС в Рузском округе Андрей Медянин предупредил, что за несанкционированный запуск фейерверков нарушителям выпишут штраф до 15 тысяч рублей.

В Раменском тоже решили отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Это продиктовано вопросами безопасности, отметили в округе.

Люберцы запрет на пиротехнику ввели еще с 16 декабря. Запускать салюты и петарды в округе нельзя до 8 января включительно. Решение приняли на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Некоторые муниципалитеты предлагают жителям безопасную альтернативу хаотичному запуску фейерверков — для этого готовят специальные площадки. Например, в Химках порадовать семью и друзей праздничным салютом можно здесь:

• Парк Толстого (в границах пляжа);

• берег канала имени Москвы (за баскетбольным центром «Химки»);

• Парк Величко (на территории хоккейной коробки);

• микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Некрасова, дом 2М, парк «Лукоморье»;

• парк «Подрезково» (вблизи поймы реки Сходни).

Эти химкинские площадки расчистят от снега и подготовят к запуску пиротехники.

Подробнее узнать о действующих запретах, а также об отведенных для пиротехники местах, можно на сайтах и в соцсетях городских округов Подмосковья.