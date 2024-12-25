Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию крушения лайнера в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать государственную комиссию для проведения тщательного расследования авиакатастрофы, произошедшей с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines в городе Актау, расположенном на западе страны. Об этом сообщило агентство Казинформ .

Комиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Также президент дал указание направить в Актау врачей из Астаны и обеспечить всех пострадавших необходимой медицинской помощью.

Утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана потерпел крушение самолет Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку — Грозный.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Актау. Выжили 28 человек. Их отправили в больницу.

Ранее в АТОР сообщили, что на борту разбившегося самолета не было клиентов российских туристических компаний. Генконсульство РФ в Уральске проверяет информацию. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.