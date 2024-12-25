После крушения самолета Embraer 190 в Казахстане выжили 28 человек

В авиакатастрофе в Актау с самолетом Embraer 190, летевшем из Баку в Грозный, выжили 28 человек. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

До этого в МЧС республики сообщили о госпитализации 27 человек после падения Embraer 190. Как отметил Telegram-канал Shot, семеро из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Самолет разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. После падения начался пожар, огонь потушили. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

По данным Росавиации, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Причиной случившегося стало столкновение воздушного судна с птицами. Перед падением самолет подал сигнал о бедствии.

Также стало известно, что из-за случившегося президент Азербайджана Ильхам Алиев решил вернуться в Баку из России.