В столичной пекарне «Мельница», где двое мужчин отравились пирожками со ртутью, были странные пончики. Об этом заявила покупательница в беседе с 360.ru.

«Я сколько раз задавала [продавцам пекарни] вопрос насчет пончиков. Пончики должны изготавливаться в масле. Я спрашивала — тесто одно и то же? Они не могли на этот вопрос ответить. <…> У меня такие мысли были: „Почему они не отвечают?“» — рассказала она.

В итоге женщина пончики решила не покупать. Также она не уверена, что у поваров пекарни были санитарные книжки.

По мнению покупательницы, качество продукции в «Мельнице» было неплохое, но «бывает лучше». Пирожки продавали нормальные, сытные. Никто из ее знакомых не травился после посещения пекарни.

Также 360.ru удалось связаться с совладелицей «Мельницы». Женщина заявила, что нашумевшая история со ртутными пирожками может быть провокацией. Сотрудники пекарни вряд ли бы стали травить посетителей.

Правоохранительные органы уже начали разбираться в случившемся. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту ЧП.