Скала обрушилась на туристов в турецком регионе Каппадокия
Скала Волшебный дымоход обрушилась на людей у входа в музей под открытым небом «Гереме» в исторической местности Каппадокия в Турции. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации губернатора провинции Невшехир Хюсейина Кека, уже найдены тела троих погибших, по меньшей мере двое из них — турецкие граждане. Пять человек с травмами доставили в больницы.
Спасатели продолжают разбирать завалы, число погибших и пострадавших может вырасти.
Причиной обрушания стал оползень, вызванный сильными дождями, накрывшими Турцию в последние дни.
Ранее Стамбул затопило из-за интенсивных ливней. Трое жителей города стали жертвами стихии.
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