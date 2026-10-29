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    Скала обрушилась на туристов в турецком регионе Каппадокия

    Фото: 360.ru

    Скала Волшебный дымоход обрушилась на людей у входа в музей под открытым небом «Гереме» в исторической местности Каппадокия в Турции. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации губернатора провинции Невшехир Хюсейина Кека, уже найдены тела троих погибших, по меньшей мере двое из них — турецкие граждане. Пять человек с травмами доставили в больницы.

    Спасатели продолжают разбирать завалы, число погибших и пострадавших может вырасти.

    Причиной обрушания стал оползень, вызванный сильными дождями, накрывшими Турцию в последние дни.

    Ранее Стамбул затопило из-за интенсивных ливней. Трое жителей города стали жертвами стихии.

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