Тело первого погибшего обнаружили при разборе завалов дома в Токмаке | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 23:06 Тело первого погибшего обнаружили при разборе завалов дома в Токмаке Балицкий: спасатели обнаружили тело мужчины при разборе завалов дома в Токмаке Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

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Спасатели обнаружили первого погибшего при разборе завалов многоэтажки в запорожском Токмаке. Им оказался мужчина. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона добавил, что разбор завалов продолжается. На месте также работают следователи, собирающие доказательства агрессии Киева против мирных жителей.

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Жителей обстрелянного ВСУ дома эвакуировали в пункт временного размещения, обеспечив всем необходимым. Балицкий добавил, что с ними работают психологи, волонтеры и социальные службы.

«Трое из пострадавших прооперированы, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Мужчина 1970 года рождения до сих пор в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — уточнил губернатор.

Ранее в СКР сообщили, что под завалами дома остается тело одного погибшего.

До этого региональный Минздрав сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела ВСУ Токмака. Все они получили ранения различной степени тяжести, двое находились в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что под завалами многоэтажки погибли несколько человек, также есть раненые.