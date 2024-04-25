Несколько человек погибли при обстреле ВСУ запорожского Токмака | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 23:58 Несколько человек погибли при обстреле ВСУ запорожского Токмака Мельниченко: под завалами дома в Токмаке погибли несколько человек, есть раненые Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко/ Telegram

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Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ, в городе Токмаке в Запорожской области, погибли несколько человек, есть раненые. Об этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале.

«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — заявил он.

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До этого он сообщил, что спасатели и сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирали завалы, под которыми могут находиться люди. Как отметил Мельниченко, на месте ЧП работают более 40 человек, также задействовали тяжелую технику и специальное оборудование. Работы планируют продолжить и в ночное время.

Ранее ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадали три человека.

Две недели назад украинские националисты также атаковали Токмак, тогда жертвами стали 16 человек.