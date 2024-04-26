Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку достигло четырех | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 00:26 Число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку достигло четырех Минздрав: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ по Токмаку РИА «Новости»

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Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками города Токмак в Запорожской области увеличилось до четырех. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии», — отметили в заявлении.

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Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Токмаку управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в жилой многоквартирный дом. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о трех пострадавших.

Сейчас спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. На месте ЧП работают более 40 человек. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, число пострадавших уточняется, но «уже точно известно, что есть погибшие и раненые».