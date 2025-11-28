Тело одного погибшего извлекли из-под завалов в Южно-Сахалинске

На месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — рассказали спасатели.
Двухэтажное здание обрушилось при заливке бетоном 28 ноября. Спасатели извлекли из-под обломков четырех пострадавших, им оказали медицинскую помощь.
По данным Минздрава, в здании рухнули перекрытия. Сотрудники МЧС продолжают искать выживших. На месте дежурит скорая помощь. Поисковые работы осложняет сырой бетон, к операции подключили кинологические расчеты. После ЧП развернули оперативный штаб.
