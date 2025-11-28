Спасение людей из-под обломков сахалинского дома осложнилось из-за сырого бетона

Большое количество сырого бетона мешает сотрудникам МЧС проводить спасательные работы на строительном объекте в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

На объекте рухнул строящийся дом, под обломками могут находиться люди. Предварительно, там заблокировало троих строителей.

«В настоящее время спасатели занимаются разбором металлической конструкции. Сложности возникают из-за большого количества сырого бетона», — уточнили в администрации.

В связи с обрушением развернули оперативный штаб. Спасатели рассматривают вариант «размытия» бетона водой.

Поиски ведутся с применением кинологических расчетов.

«Работают две крановые группы, также в скором времени будут подключены световые башни», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сотрудники МЧС вытащили из-под завалов четырех человек. В сахалинском Минздраве подтвердили, что состоянию спасенных ничего не угрожает.