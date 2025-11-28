Четырех строителей достали из-под завалов рухнувшего на Сахалине дома

Спасатели извлекли из-под обломков здания, обрушившегося в северном районе Южно-Сахалинска, четырех человек. Им оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Предварительно – их состоянию ничто не угрожает, углубленное исследование будет проведено в областной клинической больнице, пациенты уже проходят диагностику», — уточнили в ведомстве.

Строящееся здание рухнуло 28 ноября, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС и пять бригад скорой помощи. По данным Минздрава, в доме обвалились перекрытия. Специалисты продолжают искать выживших. Очевидцы рассказали, что под завалами могут находиться еще два человека.

«Спасатели занимаются организацией работ, два автомобиля скорой помощи продолжают дежурство», — добавили в Минздраве.

Ранее пресс-служба регионально МЧС сообщила, что под обломками могут находиться три строителя. На месте ЧП работают 16 спасателей и пять единиц техники. К поискам привлекли кинологов.