«Тело еще болит». Похищенный в Подмосковье бизнесмен рассказал о насилии

Похищенный в Подмосковье бизнесмен рассказал подробности случившегося

Злоумышленники применяли физическое насилие против бизнесмена, которого похитили в Мытищах. Пострадавший предприниматель рассказал 360.ru, что уже не в первый раз переживает подобное.

Пострадавший заверил, что сейчас не сильно не пострадал. По его мнению, скоро он уже совсем оправится после случившегося.

«Было [физическое насилие], все было. Немножко тело болит, а так в целом ничего. Все пройдет», — подчеркнул пострадавший.

По его словам, после ЧП с похищением первым тревогу забил его сын. Он и другие люди обратились по номеру «112», чтобы найти его. Мужчина похвалил правоохранителей и отметил, что полиция активно занимается расследованием дела.

«Дай бог, чтобы все люди спокойно жили. Не такого слова, чтобы выразить [эмоции от произошедшего]. Это не первый случай со мной», — уточнил бизнесмен.

По информации источника 360.ru, похищение бизнесмена спланировали заранее. Среди злоумышленников оказались шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, а старшему — 56. Для похищения они арендовали дом в поселке Менделеева в Солнечногорском городском округе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что бизнесмена силой затащили в минивэн в деревне Грибки в Мытищах в конце августа, после его пересадили в другую машину. Подозреваемых в преступлении уже задержали и отправили в следственный изолятор.

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