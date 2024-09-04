Шестеро мужчин похитили бизнесмена и держали его на даче в Подмосковье

В Московской области сотрудники полиции освободили похищенного предпринимателя и задержали подозреваемых в преступлении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По ее словам, 20 августа в деревне Грибки в Мытищах неизвестные силой затащили бизнесмена в минивэн и скрылись.

Правоохранителям удалось установить, что из микроавтобуса предпринимателя пересадили в другую машину и увезли в Солнечногорский городской округ. Силовики выяснили, где находятся злоумышленники и задержали троих из них в садоводческом товариществе. Похищенного бизнесмена нашли в дачном домике и освободили.

Позже в Химках задержали еще троих подельников похитителей. Полицейские изъяли автомобиль, на котором преступники вывезли жертву, а также сим-карту и телефон.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о похищении человека. Подозреваемых отправили в изолятор. Расследование продолжается.

В августе в Тюменской области задержали мужчину, который похитил экс-супругу, приковал к дереву и уехал. Женщине удалось самостоятельно выбраться из леса.