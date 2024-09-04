Появились подробности похищения бизнесмена в Подмосковье

Источник 360.ru: похищение бизнесмена в Подмосковье спланировали заранее

Похищение предпринимателя в Московской области спланировали заранее. Подробности случившегося раскрыл источник 360.ru.

Потерпевшим оказался мужчина 1972 года, среди похитителей — шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, самому старшему — 56.

Организатор преступления арендовал дом в поселке Менделеева в Солнечногорском районе, куда бизнесмена увезли из деревни Грибки в Мытищах.

Главарь банды пообещал остальным мужчинам денежное вознаграждение за работу, распределил роли каждого и руководил действиями подельников. Он также арендовал три автомобиля, на одном из них оказались подложные номера.

«Непосредственные исполнители похищения применяли насилие к потерпевшему», — заявил источник.

Подозреваемых задержали и отправили в изолятор, а бизнесмена освободили, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По факту случившегося завели уголовное дело.

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