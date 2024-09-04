Появились подробности похищения бизнесмена в Подмосковье
Источник 360.ru: похищение бизнесмена в Подмосковье спланировали заранее
Похищение предпринимателя в Московской области спланировали заранее. Подробности случившегося раскрыл источник 360.ru.
Потерпевшим оказался мужчина 1972 года, среди похитителей — шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, самому старшему — 56.
Организатор преступления арендовал дом в поселке Менделеева в Солнечногорском районе, куда бизнесмена увезли из деревни Грибки в Мытищах.
Главарь банды пообещал остальным мужчинам денежное вознаграждение за работу, распределил роли каждого и руководил действиями подельников. Он также арендовал три автомобиля, на одном из них оказались подложные номера.
«Непосредственные исполнители похищения применяли насилие к потерпевшему», — заявил источник.
Подозреваемых задержали и отправили в изолятор, а бизнесмена освободили, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По факту случившегося завели уголовное дело.