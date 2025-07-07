Тело экс-министра Старовойта увезли с места гибели
Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта увезли с места гибели. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.
Опознала погибшего его ассистентка. Сейчас она уже уехала.
Указ о снятии Старовойта с должности опубликовали утром 7 июля. Врио министра транспорта вместо него стал Андрей Никитин. Причина отставки не сообщалась, но, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, формулировки «в связи с утратой доверия» в документе не было.
Спустя несколько часов чиновника нашли мертвым в собственном автомобиле в Одинцовском городском округе. Следствие выясняет причину смерти. По основной версии, он покончил с собой.
По данным Telegram-канала Baza, бывший министр последние несколько дней не общался даже с близкими и чувствовал себя подавленным.