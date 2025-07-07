Стали известны новые подробности самоубийства экс-министра Старовойта

Baza: в последние дни экс-министр Старовойт был подавлен и не общался с близкими

Бывший министр транспорта Роман Старовойт, которого утром сняли с должности, покончил с собой возле парковки, в нескольких метрах от собственной машины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Также, по информации канала, экс-министр как минимум два дня чувствовал себя подавленным и не общался даже с близкими.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, еще утром он был на работе: провел последнее совещание в должности, попрощался с бывшими подчиненными и уехал. Последнее сообщение Старовойт набрал своей охране — сообщил, где и во сколько его забрать. Телохранители приехали по указанному адресу, но нашли шефа уже мертвым.

Утром опубликовали указ президента Владимира Путина о снятии Старовойта с должности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не уточнил, почему это произошло, но подчеркнул, что формулировки «в связи с утратой доверия» в тексте не было.

Врио министра транспорта стал бывший заместитель Старовойта, экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.