Отправила на смерть. СК назвал виновницу ДТП с 13 погибшими под Архангельском

Следственный комитет предъявил обвинение директору компании, чей автобус попал в крупное ДТП в Архангельской области. В этой аварии погибли 13 человек, сообщила пресс-служба регионального главка СК России в телеграм-канале .

Следователи выяснили детали работы перевозчика — спровоцировавший ДТП водитель регулярно нарушал правила. Его привлекали к административной ответственности больше 40 раз за полтора года.

Руководитель знала об этом. Отстранять безответственного сотрудника от рейсов она не стала. На профнепригодность мужчину тоже не проверяли.

В обязанности женщины также входил контроль режима труда. Эти обязанности она не выполняла. За две недели водитель отдыхал лишь один раз.

На рейс из Северодвинска в Архангельск мужчину направили без медицинского осмотра. Следствие пришло к выводу, что он не мог полностью сконцентрироваться на вождении, так как сильно устал.

Автобус выехал 11 сентября. На трассе водитель решил обогнать автомобиль и врезался в грузовик, который шел по встречной полосе. Погибли 13 человек, среди них четверо детей. Еще семеро взрослых получили травмы различной степени тяжести.

Власти предъявили руководительнице фирмы обвинение по третьей части статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание опасных услуг, повлекшее смерть людей. Обвиняемую взяли под стражу.