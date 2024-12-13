Танцы на пиджаке. Ученица пензенской школы столкнулась с жестким буллингом одноклассниц

В Пензе мать школьницы заявила, что на буллинг ее дочери никто не реагирует

Ученицу гимназии № 42 в Пензе травят одноклассницы, а учителя или делают вид, что не замечают этого, или присоединяются к буллингу. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей.

«Одноклассницы снимали все на телефон, просто залезли на парту в обуви, и все на парту моего ребенка, за которой он сидит. Не на свою, не на чью-то чужую, именно за парту моего ребенка. И когда ребенок зашел в класс, она видит, что её пиджак лежит на парте, девочка танцует. Естественно, пиджак грязный, пыльный, истоптанный», — рассказала женщина.

По словам матери, директор школы обвинил в случившемся саму пострадавшую, поскольку та оставила пиджак без присмотра. Кроме того, девочку оскорбляют и портят ее одежду корректором-замазкой.

Родительница добавила, что травлю инициировала одноклассница — дочь учительницы английского языка. Причиной стал отказ сдавать деньги на некоторые нужды школы.

«Это все как бы на добровольной основе, но <…> если ты не сдаешь, то на тебя и на ребенка начинаются нападки. Ты не такой, не сякой, и это все отражается на ребенке в школе. Оскорбление от учителей идет», — рассказала собеседница 360.ru.

Она отметила, что инспектор по делам несовершеннолетних принял заявление, но никто не пришел в школу и не провел никаких профилактических мероприятий. Директор отрицает проблему и говорит, что в школе работают «золотые» учителя. При этом записать оскорбления от учителей девочка не может, поскольку телефонами в школах пользоваться запрещено.

Ранее в Котельниках сверстницы жестоко избили школьницу, в результате та попала в больницу с сотрясением мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в школе проводят проверку.

Для борьбы с буллингом предложили ввести QR-коды, по которым школьники смогут анонимно пожаловаться на травлю.