«Мост между детьми и взрослыми». Как QR-коды решат проблему травли в школах
Омбудсмен Мишонова: QR-коды в школах выстроят систему доверия детей взрослым
QR-коды в школах Подмосковья, с помощью которых ученики смогут анонимно сообщать о травле, помогут выстроить систему доверия между детьми и взрослыми. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Для молодежи это самый простой способ: навести телефон. Я думаю, что конечной точкой таких обращений будет не только наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, но также управление образования, министерство образования, комиссии по делам несовершеннолетних», — отметила она.
Мишонова рассказала, что прорабатывает с коллегами алгоритм, по которому будут работать QR-коды. По ее словам, уже создана рабочая группа.
«Это может быть достойной альтернативой телефона доверия», — добавила омбудсмен.
Собеседница 360.ru выразила надежду, что благодаря нововведению в школах станет меньше буллинга. По ее мнению, важно выстроить систему доверия детей взрослым, потому что подростки часто не рассказывают старшим о том, что с ними происходит. Часто родители узнают о проблемах позже.
Ребенок может не хотеть идти в школу, говорить: «Переведите меня». Но конкретную причину дети не называют. Они боятся, что наше вмешательство усугубит ситуацию, сделает еще хуже, поэтому они максимально долго держатся дистанционно от взрослых. И здесь как раз QR-код — это мостик между детьми и взрослыми.
Ксения Мишонова
Такие цифровые коды могут разместить над школьной доской, на стенах коридоров, в раздевалке, в туалетных комнатах, где ребенок может быть один, навести свою камеру на QR-код и сообщить о проблеме.
Ранее в школьном туалете в Котельниках девочки-подростки избили сверстницу до потери сознания. Пострадавшую навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что буллинг или травля неприемлемы, и рассказал, что в школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о проблемах.