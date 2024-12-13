«Мост между детьми и взрослыми». Как QR-коды решат проблему травли в школах

QR-коды в школах Подмосковья, с помощью которых ученики смогут анонимно сообщать о травле, помогут выстроить систему доверия между детьми и взрослыми. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Для молодежи это самый простой способ: навести телефон. Я думаю, что конечной точкой таких обращений будет не только наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, но также управление образования, министерство образования, комиссии по делам несовершеннолетних», — отметила она.

Мишонова рассказала, что прорабатывает с коллегами алгоритм, по которому будут работать QR-коды. По ее словам, уже создана рабочая группа.

«Это может быть достойной альтернативой телефона доверия», — добавила омбудсмен.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что благодаря нововведению в школах станет меньше буллинга. По ее мнению, важно выстроить систему доверия детей взрослым, потому что подростки часто не рассказывают старшим о том, что с ними происходит. Часто родители узнают о проблемах позже.