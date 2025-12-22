Танцоры отравились на турнире в Люберцах пастой карбонара

Три танцора попали в больницу во время конкурса в Люберцах

Трое участников турнира по спортивным танцам в Люберцах отравились и попали в больницу. Об этом сообщил источник 360.ru.

Всего в больницу попали три танцора 2008, 2006 и 2010 года рождения. Отец одной и участниц турнира рассказал, что симптомы отравления появились у спортсменов после того, как они поели пасту карбонара в местной столовой.

«Знаю, что они танцевали четвертьфинала, им уже тогда стало плохо», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, на отравление пожаловались сразу несколько участников.

Управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что в больницу с симптомами отравления доставили трех человек.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что молодые люди заказывали итальянское блюдо в службе доставки, отравление произошло в дворце спорта на Смирновской улице. У пострадавших выявили гастроэнтерит.