В Подмосковье три человека отравились пастой из доставки

РЕН ТВ: три человека отравились карбонарой из доставки в Люберцах

В Люберцах три человека получили пищевое отравление после заказа карбонары из службы доставки. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, ЧП произошло в дворце спорта на Смирновской улице. Симптомы недомогания почувствовали двое 19-летних юношей и 15-летний подросток, их отвезли в больницу.

У всех пострадавших зафиксировали гастроэнтерит, состояние пострадавших оценили как средней тяжести. Подробная информация о происшествии уточняется.

Ранее стало известно, что российский мужчина с инвалидностью едва не погиб из-за испорченного йогурта, который он купил на фестивале Gamescom в Германии. С мероприятия его экстренно госпитализировали с рвотой и внутренним кровотечением, а спустя некоторое время состояние ухудшилось до поражения легких и сепсиса. Немецкие медики выставили ему счет за лечение на 250 тысяч евро.