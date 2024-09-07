Ситуация, когда пилоты при посадке самолета путают полосу, не является редкой, главное вовремя заметить ошибку и уйти на второй круг. Об этом 360.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Ранее в субботу самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне. В последний момент экипаж заметил ошибку и успел уйти на второй круг, не коснувшись земли. Со второй попытки посадка состоялась штатно, из пассажиров никто не пострадал. Чуть позже пресс-служба авиаперевозчика опровергла сообщения. В Utair уточнили, что на распространенных в Сети кадрах — июньский случай, экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

«Тогда посадка также прошла в штатном режиме», — добавили представители авиаперевозчика.

«На недостроенные полосы самолеты приземлялись и не раз, ничего необычного тут нет. Например, есть город Ташкент, там есть аэропорт, а в пяти-шести километрах — полоса от завода. Так вот, каждый год два-три борта заходят на заводскую полосу. То же самое в Санкт-Петеребурге, где есть дорога рядом с полосой. Раз в три года кто-то туда пытается сесть», — сказал Сытник.

Заслуженный пилот России добавил, что новую полосу зачастую строят рядом с рабочей полосой.

«Обычное явление, пассажиры поняли, что зашли на не ту полосу? Нет. Да, командира теперь пожурят в авиакомпании. Это обыкновенная ошибка, от них никто не застрахован. Это не катастрофа, трагедии делать не нужно. А почему не видел диспетчер — большой вопрос, они обычно наблюдают», — резюмировал он.

В конце августа легкомоторный самолет А-22 совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае.