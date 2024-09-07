Самолет едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

«112»: экипаж самолета Utair чуть не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

Самолет Utair едва не сел на недостроенную полосу в Чечне. Об этом стало известно Telegram-каналу «112» .

По информации источника, рейс из Турции должен был приземлиться в Грозном, однако пилоты начали снижение на закрытую взлетно-посадочную полосу, которая на данный момент недостроена.

В последний момент экипаж заметил неладное и успел уйти на второй круг, едва не коснувшись земли. Со второй попытки посадка состоялась штатно, из пассажиров никто не пострадал.

В конце августа легкомоторный самолет А-22 совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае. Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в результате аварии никто не пострадал.

Также ранее дельтаплан разбился в Ставропольском крае, жертвами стали два человека.