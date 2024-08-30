Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Красноярском крае

В пятницу, 30 августа, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на частную территорию в Красноярском крае. В распоряжении 360.ru появились кадры происшествия.

На видео можно заметить, как самолет приземлился в частном секторе. Некоторые автомобили заранее притормозили, чтобы не оказаться на пути у воздушного средства.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале заявила, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

«В пятницу, около 18:00 местного времени, в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа „Аэропракт А-22“ совершило жесткую посадку рядом с аэродромом Кузнецово в Березовском районе Красноярского края. В результате происшествия оно получило повреждения. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — заявили в пресс-службе.

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