Сын выпавшей из окна во Владивостоке женщины пытался ее спасти

Сын женщины, выпавшей из окна жилого дома во Владивостоке, пытался спасти мать, однако она его не узнала. Об этом сообщило местное издание «Владивосток онлайн» .

Накануне в соцсетях появилась информация, что женщина наклеила на окна надпись SOS и мигала фонариком, привлекая к себе внимание. Спасатели прибыли на место вместе с ее сыном и пытались уговорить открыть дверь, но вместо этого она выпала наружу.

Женщина выжила и сейчас находится в больнице. Как рассказал очевидец происшествия, до этого она кричала, что ее больше двух недель удерживают в квартире. Полиция проводит проверку.

На прошлой неделе произошли сразу два похожих случая. В Москве и Ленинградской области школьницы пытались сделать экстремальное селфи, но, не удержав равновесия, выпали из окон и погибли.