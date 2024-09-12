Школьница из Москвы хотела сделать экстремальное селфи и погибла

Telegram-канал Baza: в Москве школьница погибла при попытке сделать селфи

В Москве 13-летняя девочка выпала из окна дома на улице Маршала Бирюзова при попытке сделать фото. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, школьница упала с пятого этажа ночью. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть девочки.

«По словам родных, у нее никогда не было суицидальных мыслей, а также конфликтов в школе или дома. Девочка росла в полной, благополучной семье», — добавил он.

По предварительной информации, погибшая решила сделать фото у открытого окна, не удержалась и упала вниз.

Ранее в Екатеринбурге преподаватель английского языка выпала из окна с 12-го этажа во время мытья окон. Женщина получила смертельные травмы.