Школьница погибла при падении с 18-го этажа во время съемки селфи в Ленобласти

Тело ученицы шестого класса нашли под окнами высотного дома города Сосновый Бор в Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка» , девочка упала с 18-го этажа, куда поднялась со своим другом для совместного селфи.

Полиция выяснила, что пара во время вечерней прогулки забралась на общий балкон в подъезде высотного дома. Молодые люди хотели сфотографироваться на фоне городского пейзажа.

Съемка плавно перетекла в полноценную фотосессию. По предварительным данным, для эффектной позы девушка забралась на перила балкона. В этот момент ей позвонила подруга, и школьница отвлеклась от съемки, начав шутить на тему чьей-то смерти.

Сильно рассмеявшись, шестиклассница не удержала равновесие и упала вниз. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть девочки.

По данным журналистов, школьница жила с матерью и отчимом. Проблем в семье или с учебой у нее не было. Сейчас все обстоятельства гибели ребенка выясняют криминалисты.

На этой же неделе экстремальное селфи стало причиной гибели школьницы из Москвы. Девочка выпала из окна квартиры пятого этажа на улице Маршала Бирюзова на северо-западе столицы. По предварительным данным, она решила сделать эффектный снимок ночью у открытого окна.