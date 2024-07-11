Свыше 20 человек утонули за сутки на водоемах в России

МЧС: в России за сутки на водоемах погиб 21 человек, в том числе ребенок

Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Один из случаев произошел в селе Большой Куюк в Татарстане: 42-летний мужчина переплывал озеро, чтобы попасть к друзьям-рыбакам на другом берегу, но не рассчитал силы и утонул.

«Водолазы нашли тело в 60 метрах от берега на глубине шести метров», — рассказали в министерстве.

В Архангельской области утонула 38-летняя женщина, которая хотела спасти семилетнего сына. Мать не умела плавать. В Башкирии погибла 48-летняя женщина, отправившаяся купаться пьяной. На берег ее тело вытащил муж, а врачам осталось только констатировать смерть.

Ранее врач Тамара Жиляева рассказывала об определенных правилах, которые необходимо соблюдать во время купания в водоемах. Например, при появлении судорог следует поменять стиль плавания, а запутавшись в водорослях, нельзя делать резких движений.

В Подмосковье в купальный сезон спасатели регулярно проводят рейды у водоемов и рассказывают отдыхающим о необходимости быть осторожными. Ранее работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям, что лучше всего купаться в ясную и безветренную погоду. Заходить в воду нужно постепенно, чтобы не было спазма сосудов.