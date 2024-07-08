Отдыхающим напомнили правила поведения на воде в Солнечногорске

В Солнечногорске вдоль побережья озера Сенеж провели профилактический рейд. В нем участвовали сотрудники муниципального учреждения «СолнСпас» и представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городскому округу.

Специалисты проинспектировали пляж в микрорайоне Тимоново, а также Веретьевский пляж и место отдыха около маяка. Они раздали информационные листовки и разъяснили отдыхающим об опасности купания вне установленных мест. Подобные локации не оборудованы спасательными постами.

Также гостям озера рассказали о правилах поведения на воде и оказании первой помощи. Напомнили и о том, что детей без присмотра нельзя отпускать в воду, особенно в незнакомых местах – под мостами и у плотин, и о действующем в регионе противопожарном режиме.

«С начала летнего купального сезона в июне на водоемах Московской области погибли 68 человек, 8 из которых – дети. Трое погибших – в городском округе Солнечногорск. Соблюдение мер безопасности способно предотвратить трагедию», – отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Подобные профилактические рейды у воды проводятся в Солнечногорске регулярно.

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