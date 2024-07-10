Врач Жиляева: при появлении судорог нужно поменять стиль плавания

Во время купания в водоемах необходимо соблюдать определенные правила. Так, при появлении судорог следует поменять стиль плавания, рассказала врач Тамара Жиляева сайту kuzbass.aif.ru.

По словам специалиста, в этом случае лучше всего плыть на спине и постараться побыстрее выйти из воды. Если же человек захлебнулся, стоит удерживаться на поверхности воды, поднять голову и попытаться откашляться.

Запутавшись в водорослях, нельзя делать резких движений. Важно перевернуться на спину и руками убрать растения, отметила Жиляева.