Строитель погиб при падении в шахту с высоты пяти этажей в Москве

Источник 360.ru: в Москве строитель погиб из-за падения в шахту

Мужчина упал в шахту на стройке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Строитель погиб, рухнув с высоты около пяти этажей. На место направили сотрудников «Москоллектора».

Несколько дней назад мужчина выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Он рухнул на крышу припаркованного авто, пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

До этого в столице погиб оператор высотного крана. Работник потерял сознание на высоте 32-го этажа.

Накануне мужчина с ножом упал в реку Яуза в центре Москвы. Его попытались вытащить из воды с помощью спасательного круга, но утопающий его проигнорировал. На место вызвали спасителей.