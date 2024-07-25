Неадекватный мужчина с ножом чуть не утонул в центре Москвы

Утопающего заметил капитан одного из теплоходов и попытался поднять на борт. Мужчине бросили спасательный круг, но тот его проигнорировал.

Одновременно капитан позвонил в экстренные службы и сообщил, что мужчина с ножом неадекватно ведет себя в реке. На помощь прибыли спасатели, утопающего пытаются вытащить из воды. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна. По номеру 112 продолжают поступать заявки от очевидцев.

Ранее на пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде. Молодой человек не пристегнулся во время катания. В один момент 20-летнний юноша потерял равновесие, упал в воду и не вынырнул.