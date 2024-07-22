Москвич выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково

Источник 360.ru: в Москве молодой человек упал из жилого дома на автомобиль

Мужчина примерно 20-ти лет выпал из окна многоэтажного дома в московском районе Южное Медведково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Мужчина упал на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. По информации источника, он находился в сознании, его поместили в больницу с многочисленными травмами. С высоты какого этажа он упал, неизвестно.

«Госпитализирован в ГКБ имени Святого Владимира с открытым переломом плеча, закрытым переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрение на травму позвоночника», — указал источник.