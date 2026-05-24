Стрелявший по КПП Белого дома мужчина умер в больнице

Силовики подстрелили мужчину, открывшего огонь по контрольно-пропускному пункту Белого дома, он умер в больнице. Еще один прохожий получил ранение, сообщила пресс-служба Секретной службы США телеканалу CBS News .

Нападавший получил смертельное ранение, когда сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь. Он скончался в больнице.

Кроме того, пострадал один случайный прохожий. Неизвестно, чья именно пуля его задела. О его состоянии охрана Белого дома не сообщила.

По информации силовиков, преступник принес оружие в сумке. Приблизившись к КПП, он достал его и открыл огонь по сотрудникам. Президент США Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме.

Ранее журналистка ABC News Селина Ван показала кадры с места перестрелки. Очевидцы насчитали около 20-30 выстрелов, прозвучавших около Белого дома.