Около Белого дома прозвучали выстрелы, журналистов эвакуировали. Об этом сообщили представители американских телеканалов ABC и NBC.

«Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — написала журналистка ABC News Селина Ван в соцсети X.

Журналистка NBC Джули Циркин подтвердила, что снаружи Белого дома они слышали выстрелы. По ее словам, прозвучало примерно от 20 до 30.

В начале мая Белый дом временно переводили на повышенный режим безопасности. Стрельба произошла в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США Дональда Трампа.

До этого в конце апреля произошла стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, на котором присутствовал Трамп с супругой Меланией и вице-президент Джей Ди Вэнс. Стрелка задержали.