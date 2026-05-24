Секретная служба нейтрализовала стрелка у Белого дома

Происшествие со стрельбой у Белого дома исчерпано, стрелок — нейтрализован. Об этом сообщил телеканал Fox News в соцсети X со ссылкой на журналиста Чада Перграма.
Белый дом оцепили после того, как в окрестностях прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы открыли ответный огонь по злоумышленнику, стрелявшему в направлении официальной резиденции президента США Дональда Трампа.
«По словам представителя правоохранительных органов, в субботу в результате столкновения с сотрудниками Секретной службы возле Белого дома два человека получили ранения», — сообщил телеканал CNN.