В Сети появилось видео с места стрельбы у Белого дома. Кадры опубликовала в своем аккаунте в соцсети X журналистка ABC News Селина Ван.

«Я как раз снимала на свой iPhone видеоролик с Северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы», — написала она.

Ван отметила, что как будто прозвучали десятки выстрелов. Журналистам сказали бежать в зал для брифингов, где они сейчас и находятся.

На кадрах видно, как девушка упала на лоб вместе с коллегой, когда прогремели выстрелы. За несколько минут до этого ее коллега из NBC Джули Циркин написала в той же соцсети, что услышала примерно 20-30 выстрелов.

Ранее представители американских телеканалов ABC и NBC Ван и Циркин сообщили об эвакуации журналистов из-за стрельбы около Белого дома.