«Страдала месяц». Москвичка пожаловалась на ожог после косметической процедуры в клинике

Женщина-инвалид Ирина пришла в московскую клинику за омоложением лица, но получила проблемы с кожей. Об этом пострадавшая рассказала в комментарии 360.ru.

По ее словам, косметологи посоветовали сделать RF-лифтинг, после чего провели процедуру без всяких анализов. На следующий день у Ирины начались проблемы с лицом и зоной декольте.

«Все чешется, зудит. В общем, кошмар и тихий ужас», — пожаловалась она.

Женщина отправилась к терапевту и в кожно-венерологический диспансер. Ирине диагностировали дерматит, состояние оценили как острое.

«В клинике говорят: „Вы знаете, ни у кого такого не было, у вас должно быть легкое покраснение, как после легкого загара“. Я говорю: „Вы знаете, у меня не легкий загар, у меня сильный ожог, а не загар“. Во всяком случае, такое ощущение, потому что распухло все. <… > Я страдала месяц, пока у меня все это проходило. Сейчас, конечно, прошло», — отметила пострадавшая.