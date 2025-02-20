Сегодня 13:48 «Мясники!» Пластические хирурги изуродовали лицо москвичке при блефаропластике Телеведущая Леля Хаммер пострадала от рук хирургов в частной московской клинике 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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От рук пластических хирургов в московской клинике пострадала телеведущая, певица, организатор мероприятий и крупных концертов в Москве Леля Хаммер. В беседе с 360.ru она рассказала, что после блефаропластики и височного лифтинга у нее появилась асимметрия глаз.

«Блефаропластика верхняя просто ужасно сделана. В принципе, это самая легкая операция, которая вообще существует в пластической хирургии», — отметила ведущая. У нее же после процедуры остались некрасивые шрамы. Височный лифтинг, по словам собеседницы 360, «вообще не встал», а врач не помнит, что именно он делал.

Височный лифтинг с одной стороны — наверху, с другой — сбоку. После этого даже один глаз шире, другой как бы вбок растянут. Очень много косяков: где-то недобрали кожные лоскуты, где-то перебрали, и получились заломы некрасивые. Леля Хаммер

Пациентка также предположила, что во время операции ей могли задеть нерв. В первое время была сильная боль, и она не могла прикоснуться рукой к голове. «Появились травмы, швы после того, как их сняли, сами расходились, потом сами зажили, врач в курсе», — добавила она.

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Махинации с документами Сейчас идут судебные заседания по этому делу, отметила Хаммер. Оказалось, что клиника подделала документы.

По их документам, оказывается, меня другой врач оперировал. Там какая-то очень такая мутная история. Я подозреваю, что у нашего врача, скорее всего, даже нет гражданства, поэтому его покрывают. Леля Хаммер

Пока клиника не идет на контакт. Пострадавшая отметила, что хирурги наняли известного адвоката, который специализируется на защите врачей. Все экспертизы проводятся под его контролем. Поэтому пациентка не знает, как проводить экспертизу, если он, например, будет постоянно ее оспаривать. «Очень много у этой клиники, как сейчас выяснилось, судебных дел, причем какие-то дела они проигрывают, а какие-то дела, значит, с этим адвокатом — выигрывают. Притом что вот только буквально две недели назад там закончилось дело, где у девушки ринопластика была и у нее сгнил нос. <… > Мне кажется, какое-то безобразие происходит вообще! <… > Не врачи, а вообще непонятно кто, мясники какие-то», — возмутилась Хаммер. Извинений ведущая от клиники не получила.

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Ранее в Москве задержали пластического хирурга Татьяну С., которую несколько пациенток обвинили в проведении неудачных операций. У одной из пострадавших после блефаропластики не закрывались глаза.