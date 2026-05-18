Столкновение грузового поезда и легковушки в Дагестане сняли на видео

В Дагестане легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся грузовым поездом, водитель машины пострадал. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Легковой автомобиль после удара оказался почти полностью смят. Искореженные обломки отбросило на значительное расстояние от железнодорожного полотна — они лежали на насыпи рядом с силовыми щитками. Вокруг места столкновения разбросало фрагменты кузова и другие детали машины. Судя по характеру повреждений, удар мог быть очень сильным.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что авария произошла в 14:10 между станциями Ачи и Избербаш. По данным перевозчика, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед составом.

Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя и избежать столкновения не смог.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет», — отметила пресс-служба.

На график движения других поездов авария также не повлияла.

Представители магистрали призвали водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и соблюдать правила дорожного движения.

Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня в Татарстане. По предварительным данным, мотоциклист выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом. Байкер скончался на месте.