Мотоциклист погиб при столкновении с поездом на переезде в Татарстане

В Республике Татарстан началась проверка по факту трагедии, произошедшей на железнодорожном переезде. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Центральное межрегиональное СУ СК РФ.

Происшествие случилось перегоне Агрыз — Уром Горьковской железной дороги. По предварительным данным, мотоциклист выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Байкер скончался на месте ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

