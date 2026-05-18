Мотоциклист погиб при столкновении с поездом на переезде в Татарстане

В Республике Татарстан началась проверка по факту трагедии, произошедшей на железнодорожном переезде. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Центральное межрегиональное СУ СК РФ.
Происшествие случилось перегоне Агрыз — Уром Горьковской железной дороги. По предварительным данным, мотоциклист выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Байкер скончался на месте ДТП. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте