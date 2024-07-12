Стало известно точное место крушения лайнера Superjet

Глава Коломны Гречищев: Superjet упал в лесу около деревни Большое Карасево

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесном массиве около деревни Большое Карасево в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет. Глава округа выехал на место авиакатастрофы. По его словам, на борту находились три члена экипажа: два пилота и штурман.

Ранее источник ТАСС рассказал, что пассажирский лайнер мог упасть из-за проблем с двигателем. Перед крушением борт кружил над лесом — пилоты уводили самолет подальше от жилых районов. Superjet сильно гудел и подавал сигналы бедствия.

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